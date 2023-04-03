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الأسير أنور عليان يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

الثلاثاء 04 أبريل 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أفادت مـؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأسير أنور عمر حمدان عليان (46 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة أنهى عشرين عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال .

وأوضـحـت مـهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 04/04/2003م؛ وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن (23) عامًا؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال .

جدير بالذكر أن الأسـير أنـور عـلـيـان ولد بتاريخ 27/12/1976م؛ وهو متزوج، وأب لطفلين وهم (عمر، عادل) أنجبهما من خلال نطفة مهربة قبل عدة أعوام؛ وهو يقبع حاليًا في سجن عوفر.

#أنور عليان

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