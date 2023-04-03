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إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن قرب ريشون لتسيون و اعتقال المنفذ

الثلاثاء 04 أبريل 2023 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن قرب ريشون لتسيون و اعتقال المنفذ



القدس المحتلة / سما /

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح متفاوتة صباح اليوم الثلاثاء، بعملية طعن نفذها فلسطيني قرب ريشون لتسيون، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال المنفذ.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصابين اثنين في عملية طعن عند تقاطع "تسريفين" في ريشون لتسيون، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية ونقلا على وجه السرعة لاستكمال العلاج.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن المصابين في عملية ريشون لتسيون، هما جنود من الجيش الإسرائيلي، وحالتهما وصفت بين الخطيرة والطفيفة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منفذ عملية الطعن، مشيرة إلى أن حالة أحد الجنود الجرحى في عملية ريشون لتسيون وصفت بالخطيرة، وكلاهما في العشرينيات من العمر.

وتضاربت الأنباء حول مصير منفذ العملية، وفيما إذا كان هناك آخر ساعده، علما أن تقارير أفادت باعتقال منفذ العملية من قبل إسرائيليين سلموه للشرطة، فيما يتم البحث عن آخر يشتبه كان برفقته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب إن "قوات كبيرة بمساعدة مروحية تجري عمليات تفتيش وبحث في محيط عملية الطعن، وذلك خشية وجود منفذ آخر".

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