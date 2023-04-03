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العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الثلاثاء 04 أبريل 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، فيما فرضت قوات الاحتلال الصهيوني قيودًا مشددةً على دخول الفلسطينيين، ومنعت دخول بعض الشبّان.

جدير بالذكر أنّ المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين يوميًا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

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