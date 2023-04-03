  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسجيل أعلى عدد أسرى إداريين منذ الانتفاضة الثانية

الثلاثاء 04 أبريل 2023 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل أعلى عدد أسرى إداريين منذ الانتفاضة الثانية



رام الله / سما /

ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين الفلسطينيين هذا العام إلى عدد غير مسبوق منذ انتفاضة القدس والأقصى التي اندلعت في تشرين أول/أكتوبر 2000.

ووصل عدد الأسرى الإداريين حتى بداية نيسان/أبريل الحالي، إلى 971 أسيرا من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، أما على صعيد الأسرى الإداريين اليهود فقد جرى تسجيل أعلى عدد منذ العام 1994 وهو 4 أسرى فقط.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فقد أصدر قائد المنطقة الوسطى في العام الماضي ما مجموعه 2076 أمر اعتقال إداري من بينها 2016 أمر تم النظر فيها بالمحاكم العسكرية، حيث تمت المصادقة على 90% منها، بينما جرى إبطال الأمر الإداري لما نسبته 1% فقط، بالإضافة لتقليص أوامر الاعتقال لما نسبته 7% من الأسرى.

وبحسب معطيات مصلحة السجون، فقد وصل عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون حتى بداية نيسان الحالي إلى 4765 أسيرا، ومن باب المقارنة فقد جرى تسجيل وجود 4634 أسيرا في السجون في العام 2020، ولكن مع وجود 434 معتقلا إداريا فقط، وذلك مقارنة مع حوالي ألف هذه الأيام.

وتظهر المعطيات، بأن أعداد الأسرى الفلسطينيين بشكل عام لم تتغير خلال العامين الماضيين، بيد أن عدد الأسرى الإداريين هو الذي تغير، ما يظهر ازديادا دراماتيكيا في أعداد المعتقلين الاداريين بدون محاكمة.

ويدور الحديث عن اعتقال معد في الأساس لحالات شاذة فقط والتي لا تتوفر ضدها بينات مكشوفة، حيث تلجئ مخابرات الاحتلال لطلب الاعتقال الإداري بناء على ما يسمى بالملف السري الذي لا يتم إطلاع المعتقل أو محاميه على فحواه، بل ينفرد القاضي والنيابة العسكرية بهذه المواد ويتم المصادقة على اعتقال الاسير دون علمه بالتهم المنسوبة له.

الأكثر قراءة اليوم

مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما.. والأخير يرد

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

يديعوت: المشروع الاستراتيجي لإيران وحزب الله يخرج من الظل

للمرة التاسعة.. بنك "إسرائيل" يرفع سعر الفائدة ويحذر من مخاطر على الاقتصاد

موقع عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران.. هذا هو المقابل..

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

وصية الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان

الأخبار الرئيسية

image_processing20230404-2769406-m741ul

يديعوت : إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين

photo_2023-04-03_20-25-19

بالفيديو: أضرار بمنازل للمستوطنين في عملية إطلاق نار قرب جنين

photo_2023-04-03_19-49-03

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

photo_2023-04-03_18-28-56

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طيران الاحتلال في سماء غزة

20230403064206

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم