اسشتهاد سوريين بعد غارات إسرائيلية على دمشق وجنوبها

القدس المحتلة / سما /

استشهد سوريان، بعد منتصف الليل، جراء سقوط صاروخ على معمل للزجاج في منطقة الكسوة في ريف دمشق.

وتضاربت الأنباء فيما إذا كان الصاروخ الذي سقط على المعمل هو صاروخ سوري اعتراضي، أو قد يكون أحد الصواريخ الإسرائيلية التي طالت عدة أهداف في جنوب دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري، إن العدوان الإسرائيلي نفذ برشقات صاروخية من الجولان، مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، وتم التصدي لمعظم الصواريخ وإسقاطها، مشيرًا إلى مقتل السوريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أحد الصواريخ الإسرائيلية استهدف نقطة رادار تل الصحن التابعة للجيش السوري شرقي قرية لهويا بريف السويداء.

كما تم استهداف منطقة مطار دمشق الدولي، والمجمع الإيراني قرب منطقة السيدة زينب، ومنطقة المعامل بالكسوة.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 10 مرات منذ مطلع العام الجاي 2023.



