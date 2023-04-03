إصابات و اعتقالات في الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين

أصيب 3 شبان، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام في رام الله، نفذتها في أعقاب اقتحام مناطق في نابلس وجنين، شنت خلالها حملة اعتقالات.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت قرية كفر نعمة شمال غرب رام الله، وأصابت 3 شبان في الأطراف السفلية بعد مواجهات اندلعت فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير عطايا عقب اقتحام منزله في البلدة.

فيما اعتقل الشابين محمد بدر ومحمد أبو سراج من قرية بيت لقيا قضاء رام الله.

فيما اقتحمت قوات أخرى منطقة حي خلة العامود في نابلس، واعتقلت المحرر معتصم النابلسي، ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي الذي كانت اغتالته قوة إسرائيلية في آب 2022.

فيما اعتقل الشيخ كايد حمد من قرية عينابوس جنوب نابلس عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه بشكل دقيق.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها خلة العامود ومناطق مجاورة.

وفي جبع جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مركبة بعد محاصرتها.

و المعتقل,ن هم من سكان بلدة ميثلون، ,اطلق مقاوون النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال.