  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات و اعتقالات في الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين

الثلاثاء 04 أبريل 2023 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات و اعتقالات في الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين



أصيب 3 شبان، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام في رام الله، نفذتها في أعقاب اقتحام مناطق في نابلس وجنين، شنت خلالها حملة اعتقالات.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت قرية كفر نعمة شمال غرب رام الله، وأصابت 3 شبان في الأطراف السفلية بعد مواجهات اندلعت فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير عطايا عقب اقتحام منزله في البلدة.

فيما اعتقل الشابين محمد بدر ومحمد أبو سراج من قرية بيت لقيا قضاء رام الله.

فيما اقتحمت قوات أخرى منطقة حي خلة العامود في نابلس، واعتقلت المحرر معتصم النابلسي، ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي الذي كانت اغتالته قوة إسرائيلية في آب 2022.

فيما اعتقل الشيخ كايد حمد من قرية عينابوس جنوب نابلس عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه بشكل دقيق.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها خلة العامود ومناطق مجاورة.

وفي جبع جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مركبة بعد محاصرتها.

و المعتقل,ن هم من سكان بلدة ميثلون، ,اطلق مقاوون  النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما.. والأخير يرد

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

يديعوت: المشروع الاستراتيجي لإيران وحزب الله يخرج من الظل

للمرة التاسعة.. بنك "إسرائيل" يرفع سعر الفائدة ويحذر من مخاطر على الاقتصاد

موقع عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران.. هذا هو المقابل..

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

وصية الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان

الأخبار الرئيسية

image_processing20230404-2769406-m741ul

يديعوت : إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين

photo_2023-04-03_20-25-19

بالفيديو: أضرار بمنازل للمستوطنين في عملية إطلاق نار قرب جنين

photo_2023-04-03_19-49-03

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

photo_2023-04-03_18-28-56

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طيران الاحتلال في سماء غزة

20230403064206

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم