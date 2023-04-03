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الطقس: أجواء ربيعية صافية والحرارة فوق معدلها العام

الثلاثاء 04 أبريل 2023 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء ربيعية صافية والحرارة فوق معدلها العام



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الثلاثاء صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام بارداُ نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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