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جيش الاحتلال يعلن نتائج تحقيقاته الأولية بحادثة إسقاط "مسيرة" شمال طبريا

الإثنين 03 أبريل 2023 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن نتائج تحقيقاته الأولية بحادثة إسقاط "مسيرة" شمال طبريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن نتائج تحقيقاته الأولية حول حادثة إسقاط طائرة مسيرة "بدون طيار"، بعد تسللها شمال طبريا.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش، في بيان له، إنّ "تحقيقاته التي يجريها في حادثة إسقاط الطائرة بدون طيار الليلة الماضية بعد تسللها من سوريا، تظهر أنها إيرانية الصنع".


وأضاف: إنّه "تم جمع حطام الطائرة التي أسقطت شمال طبريا، ولا زال التحقيق مستمرًا بشأنها"، مؤكدَا أنّ الطائرة أسقطت بوسائل إلكترونية وليست عسكرية".


يذكر أنّ المتحدث باسم جيش الاحتلال، أصدر أمس الأحد، توضيحًا بشأن إسقاط طائرة بدون طيار شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "طائرات مروحية وحربية أسقطت طائرة بدون طيار حاولت اجتياز الحدود من سوريا، وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة".

وأشار إلى أنّه "تم استنفار مروحيات وطائرات مقاتلة قبل قليل لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة اخترقت الأجواء من جهة سوريا، وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر، ولم يتم تفعيل أي إنذار".

وأُسقطت الطائرة، في وقت تشهد فيه المنطقة الشمالية توترًا أمنيًا محدودًا خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية في سوريا، والتي طالت أهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله، وقتل فيها العديد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، والحزب اللبناني.

#الاحتلال #مسيرة #طبريا

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