اللجنة الفلسطينية للفنون القتالية المختلطة تنال رسميا عضوية الاتحاد الآسيوي للعبة

القدس المحتلة/سما/

حصلت اللجنة الفلسطينية للفنون القتالية المختلطة التابعة لاتحاد الكيك بوكسينغ، رسميا على العضوية الكاملة لدى الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة.

جاء ذلك بعد 3 أعوام من تشكيل اللجنة التي عملت على تأسيس اللعبة في داخل الوطن والشتات، وتشكيل المنتخب الوطني وحصده للعديد من الميداليات على الصعيد القاري والإقليمي.

وأعرب رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة نزار طالب، عن سعادته بنيل عضوية الاتحاد الآسيوي، مشيدا بجهود كوادر اللعبة في تنفيذ البرامج والأنشطة التي أفضت إلى تأسيس اللعبة على الساحة الرياضية الفلسطينية وتحقيق إنجازات ملموسة في المشاركات الدولية.

ولفت إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي، اعتمد مؤخرا رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن دورة الألعاب الآسيوية للألعاب القتالية داخل الصالات المغلقة التي ستقام خلال العام الجاري في تايلند.

ـــــ