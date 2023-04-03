للمرة التاسعة.. بنك "إسرائيل" يرفع سعر الفائدة ويحذر من مخاطر على الاقتصاد

القدس المحتلة/سما/

قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل (المركزي) اليوم، الإثنين، رفع سعر الفائدة للمرة التاسعة خلال أقل من عام، بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس)، لتصل إلى 4.5%، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ كانون الأول/ ديسمبر عام 2006.

وكان محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، قد توقع قبل أسبوعين أن الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة. وجاءت الزيادة اليوم على سعر الفائدة الأساسي متوافقا مع التوقعات، في حين بلغ سعر الفائدة البنكية (البرايم) 6%.

يأتي ذلك في ظل معطيات التضخم الأخيرة التي جاءت مرتفعة عن التوقعات، علما بأن وتيرة التضخم تراجعت من 5.4% في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 5.2% حاليا، وهي نسبة مرتفعة وبعيدة عن الأهداف التي حددتها اللجنة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي.

وتعززت التوقعات بتضخم مرتفع في أعقاب تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، بنسبة 1.3% الشهر الماضي. ومن شأن خطوات الحكومة الإسرائيلية في الفترة المقبلة، بما يتعلق بخطة إضعاف جهاز القضاء، أن تؤثر على الشيكل.

وفي حال عدم التوصل إلى توافقات بين الحكومة ومعارضي الخطة القضائية أن يضعف الشيكل أكثر، علما بأن ارتفاع الفائدة البنكية تأثر بتراجع قوة الشيكل أيضا.

وحذّر بنك إسرائيل من التأثير السلبي لخطة إضعاف القضاء على الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل. وعرض البنك "مجموعة واسعة من المخاطر المحتملة" على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب خطة إضعاف القضاء.

والسيناريو الأكثر تفاؤلاً الذي عرضه بنك إسرائيل لتأثير الخطة إضعاف القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي هو تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% ، أي ما يعادل 14 مليار شيكل سنويًا.

وإذا تحققت جميع المخاطر التي استعرضها بنك إسرائيل، فإنه وفقا للتقديرات ستصل نسبة التراجع السنوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8%، أي ما يعادل 49 مليار شيكل.

وقدّر بنك إسرائيل أن معدل التضخم سيظل مرتفعا خلال العامين المقبلين، وبحسب التوقعات فإن معدل التضخم سيصل إلى 3.9% في عام 2023 و2.3% في عام 2024.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة المقبلة 3.4%. فيما تشير التوقعات التي أوردها بنك إسرائيلي إلى أن معدل الفائدة النقدية سيصل إلى 4.75% ​​في الربع الأول من عام 2024.

وفقًا لتقديرات بنك إسرائيل، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5% في عام 2023 وبمعدل 3.5% في عام 2024، في انخفاض لتوقعات النمو السابقة التي كانت قد بلغت 2.8% في عام 2023.