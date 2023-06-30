بنك فلسطين يطلق حملة جديدة لتشجيع الدفع عبر بطاقات البنك والبنوك الأخرى

رام الله/ سما/

ستزيد من فرص الربح بـ 10 جوائز نقدية يومياً

أطلق بنك فلسطين حملة جديدة لتشجيع الدفع عبر ماكنات البيع التابعة لبنك فلسطين تحت شعار (شو ما كان بنكك.. إنتو والتاجر ربحانين). وتستهدف الحملة عملاء بنك فلسطين وعملاء البنوك المحلية والأجنبية الذين يستخدمون بطاقاتهم البلاستيكية (البنكية)، بالإضافة الى التجار المستخدمين لماكينات بنك فلسطين. حيث تتيح الحملة الجديدة، فرص الربح بـ 10 جوائز يومية بقيمة المشتريات في مختلف المحافظات والمدن الفلسطينية.

من ناحيته، أكد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين على أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية البنك وتوجهاته، للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني في مجتمعنا الفلسطيني، بمن فيهم عملاء بنك فلسطين وعملاء البنوك الأخرى، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث سيقوم البنك لأول مرة في تاريخه بمنح جوائز لعملائه وعملاء بنوك محلية ودولية أخرى، قاموا بالشراء عبر ماكنات البيع التابعة لبنك فلسطين، كجزء من مسؤليته لتحقيق الشمول المالي. مشيراً أن البنك سيواصل سعيه في العمل على تلبية احتياجات عملائه وتطلعاتهم المالية من خلال حملاته وبرامجه، والحفاظ على مكانته بين البنوك والمصارف الأخرى، كبنك ريادي مضطلع بدوره الاقتصادي، والتنموي.

ومن بين تفاصيل الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر وتنتهي بتاريخ 30/6/2023، بأن الحد الأدنى للمشتريات التي ستحظى بفرصة الفوز اليومي 50 شيكل، والحد الأعلى 2000 شيكل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وكلما زادت الحركات على الماكينات ستزيد فرصة العميل والتاجر بالفوز. حيث يحصل التاجر أيضاً على نفس قيمة المشتريات مرة أخرى بحد أقصى 2000 شيقل، عند الشراء من أي محل تجاري لديه ماكينات البيع الإلكترونية التابعة لبنك فلسطين فقط.

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