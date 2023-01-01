رام الله/سما/

شر نادي الأسير، اليوم الإثنين، وصية الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان لليوم 58 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وقال الأسير عدنان في وصيته: "أما وقد اقتربت النّفس من الشّهادة فحقّ علينا أن نكتب وصيتنا، أبعث لكم بكلماتي هذه، وقد ذاب شحمي ولحمي، ونخر عظمي، وضعفت قواي من سجني في الرملة الحبيبة الفلسطينية الأصيلة، وصيتي هذه لأهلي وأبنائي وزوجتي وشعبي".

وتابع: "إذا كانت شهادتي فلا تسمحوا للمحتل بتشريح جسدي، وسجّوني قرب والدي، واكتبوا على قبري هنا عبد الله الفقير خضر عدنان دعواتكم له، ولوالديه والمسلمين".

وأضاف: "يا شعبنا الأبي أبعث لكم هذه الوصية تحية ومحبة وكلي ثقة برحمته تعالى، ونصره وتمكينه هذه أرض الله، ولنا فيها وعد منه إنه وعد الآخرة، لا تيأسوا فمهما فعل المحتلون وتطاولوا في احتلالهم وظلمهم وغيهم فنصر الله قريب، ووعده لعباده بالنصر، والتمكين أقرب".

وأكمل: "سلامي لسادتنا ذوي الشهداء، والأسرى وتحياتي لهم وكل الأحرار والثوار".