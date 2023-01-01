فعاليات فلسطينية في أوروبا تحيي ذكرى يوم الأرض

بروكسل/سما/

أحيت الجاليات الفلسطينية في عدد من دول أوروبا الذكرى الـ47 ليوم الأرض، بمجموعة من النشاطات والفعاليات، بمشاركة واسعة من أبناء الجالية وسياسيين وبرلمانيين ومتضامنين أوروبيين.

في السويد، أقامت جمعية الرؤية الفلسطينية حفلا ثقافيا لمناسبة يوم الأرض في مدينة بوروس بالتعاون مع بلدية المدينة ومؤسسة ABF، بمشاركة ممثل العلاقات الدولية للحزب الاشتراكي الديموقراطي نيكولاس ملاك والصحفية والكاتبة لينا فدركسون، والناشط السويدي غونر اولفسون الذين تحدثوا عن تجاربهم في فلسطين مؤكدين عمق العلاقات السويدية الفلسطينية.

وتخلل الحفل رسم جدارية لفلسطين للفنان يحيى العشماوي، تلاه عرض لفرقة ايلياء للفنون الشعبية التابعة للجمعية.

وتحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الرؤية محمد كراز، عن أهمية ومعاني ودلالات الاحتفال بيوم الأرض وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة.

وقال "إننا في جمعية الرؤية الفلسطينية نحيي اليوم الذكرى الـ47 لذكرى يوم الأرض، ليس لمجرد سرد أحداث تاريخية، ولا بكاء على ما مضى، بل هو معركة جديدة في حرب متصلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية بكل أشكال المقاومة، وشكلت الأرض وما زالت مركز الصراع ولب قضية وجودنا ومستقبلنا.

وفي العاصمة الألمانية برلين، أقام مركز موزاييك مهرجانا سياسيا، بحضور عضو الكنيست، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة، بحضور أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية.

أكد رئيس المركز ثائر حجو أهمية إحياء ذكرى يوم الارض التي تؤكد مجددا تمسك الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم واصرارهم المضي في نضالهم المشروع الى حين تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وألقى بركة كلمة حول يوم الأرض واستمرار الاحتلال في ممارساتهم الفاشية المستمرة من تهجير وقتل لابناء شعبنا.

وتخلل المهرجان وصلات فنية لفرقة موزاييك التي قدمت عرضا من الفولكلور والأغاني الفلسطينية.

وفي إيطاليا، أصدرت الجالية الفلسطينية في روما بيانا قالت فيه: إن يوم الارض أصبح رمزا للوحدة الوطنية ولنضال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، يوم المقاومة ونضال الفلسطيني ضد جدار الفصل والتوسع العنصري والاستيطان، والعنف وانتهاك حقوقه المشروعة.

وأكدت الجالية أن يوم الأرض رمز تضامن العالم العربي وجميع الشرفاء ومحبي الحرية، وحق تقرير المصير والاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني على قاعدة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وأضافت "تمر اليوم الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض، يوم دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه الغالية في الجليل الأعلى، ضد الاستيلاء من قبل حكومة الاحتلال، حيث انتفض الشعب الفلسطيني ضد سياسة القمع والاضطهاد العنصرية وضد اجراءات وسياسات الاحتلال، الهادفة للاستيلاء على أراضيهم.

ودعت الجالية أبناءها ومناصري فلسطين للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المنوي تنظيمها لمناسبة يوم الارض، حيث ستقيم عشاء تضامنيا وليلة ثقافية لصالح أطفال فلسطين، ووقفة تضامن ودعم لفلسطين في حديقة بلدية روما، إضافة إلى ندوة بعنوان "من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط"، بمشاركة عدد من السياسيين والبرلمانيين.