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برعاية Ooredoo تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

الإثنين 03 أبريل 2023 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
برعاية Ooredoo تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023



رام الله / سما /

توج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبرعاية شركة Ooredoo  نادي جبل المكبر المقدسي بطلًا لكأس الشهيد أبو عمار للعام 2022 – 2023 وذلك خلال حفل تتويج عقب المباراة النهائية التي جمعت فريقي جبل المكبر المقدسي ومركز شباب بلاطة على ستاد فيصل الحسيني وبحضور رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب وممثلين عن شركة Ooredoo، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

 

من جهته هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب نادي جبل المكبر المقدسي على الأداء المميز خلال المباراة، وأشاد الفريق الرجوب بجهود مختلف الأندية والفرق خلال هذا الموسم الكروي الذي شهد تقدمًا ملحوظًا على الصعيد الفني والإداري والحضور الجماهيري كما وجه شكره إلى شركة Ooredoo لحرصها الدائم على رعاية كرة القدم الفلسطينية على مدار سبع مواسم، وقد عبر عن أمنياته بالتوفيق للأندية التي لم يحالفها الحظ، وعن فخره بتميز الفرق الفائزة رغم الصعوبات الجمة التي يواجها قطاع الرياضة في فلسطين.

 

وعلى هامش التتويج شكر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور ضرغام مرعي الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى رأسهم الفريق جبريل الرجوب لجهودهم المتواصلة لرفع العلم الفلسطيني في جميع المحافل الرياضية والكروية، كما وهنأ نادي جبل المكبر قائلاً: "نبارك لنادي جبل المكبر بطلاً لكأس الشهيد أبو عمار على حصوله لقب هذا الموسم، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطل دوري المحترفين، كما ونثمن مثابرة كافة الفرق الرياضية لتقديم أفضل أداء".

 

ومن الجدير بالذكر أن الموسم الكروي 2022-2023 كان الموسم السابع برعاية Ooredoo لكرة القدم الفلسطينية بالشراكة مع الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم والتي من خلالها التمس الجمهور الرياضي نقلة نوعية في كرة القدم. هذا وتعد رعاية Ooredoo هي الرعاية الأكبر المقدمة من القطاع الخاص لدعم كرة القدم الفلسطينية حيث تشمل رعاية رئيسية لدوري المحترفين في الضفة الغربية، والدوري الممتاز في قطاع غزة ونهائي بطولة كأس أبو عمار وكرة القدم النسوية.

#ooredoo #كأس الشهيد أبو عمار #جبل المكبر

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