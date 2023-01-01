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حاجز الجلمة: إطلاق النار تجاه فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الإثنين 03 أبريل 2023 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاجز الجلمة: إطلاق النار تجاه فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن



رام الله / سما /

أصيب فلسطيني بجروح متفاوتة، وذلك عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، بإطلاق النار تجاه مركبة عند حاجز الجلمة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وزعمت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان مقتضب أن حراس أمن سلطة المعابر عند حاجز الجلمة، لاحظوا أن فلسطينيا يتجول حاملا مسدسا في يده، حيث أطلق حراس المعبر طلقة تحذيرية باتجاه المشتبه به الذي صعد إلى سيارة وفر من مكان الحادث.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوة من الجيش أطلقت النار تجاه فلسطيني عند حاجز الجلمة بعد محاولته تنفيذ عملية طعن، على حد مزاعم قوات الاحتلال، وفي رواية أخرى تم الزعم بأنه كان مع مجموعة من الشبان الذي أطلقوا النار تجاه الجنود.

وبحسب مراسل الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن "تم تصفية فلسطيني حاول تشكيل خطير على الجنود قرب الجلمة".

وأوضح المراسل أن قوة عسكرية نصبت كمينا لمطلقي النار تجاه الجلمة وقامت بتصفية أحدهم، وذلك عبر إطلاق النار تجاه مركبة قرب الجلمة.

وقالت "إذاعة الجيش" في روايتها إن فلسطينيا اقترب من حاجز الجلمة وأطلق النار، حيث قام عناصر حراس الأمن بإطلاق النار في الهواء فهرب مطلق النار.

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