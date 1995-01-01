"العسكرية العليا" بغزة تصدر أحكاماً بالاعدام بحق متخابرين مع الاحتلال

غزة/ سما /

أصدرت المحكمة العسكرية العليا في قطاع غزة، صباح الإثنين، أحكاماً نهائية بحق 6 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قضايا مختلفة.

وتضمنت الأحكام حكمين بالإعدام أحدهما رمياً بالرصاص والآخر شنقاً، إلى جانب أربعة أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وأصدرت المحكمة على المُدان (ح، أ) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1975م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 يوليو 2021، بتأييد حكم الإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته عبر معبر بيت حانون (إيرز)، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن أشخاص يعملون في المقاومة، وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وكذلك أماكن إطلاق صواريخ وأماكن وجود أنفاق، وتصوير مخارط وسيارات تابعة للمقاومة، حيث نتج عن ذلك ارتقاء عدد من الشهداء وأَسر بعض المقاومين.

فيما أصدرت المحكمة على المُدان (ر، س) وهو مدني من سكان غزة، مواليد 1975م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 مارس 2017، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عمله في المنطقة الصناعية (إيرز)، وقام بتزويد ضابط المخابرات بكل ما طلب منه من معلومات تعلقت بتحديد مخارط ومنازل مقاومين وسيارات تستخدمها المقاومة، نتج عنها قصف المخارط والمنازل التي قام بتحديدها، وذلك مقابل مبالغ مالية، وقد استمر في ارتباطه حتى تم إلقاء القبض عليه.

كما وأصدرت المحكمة على المُدان (أ، ن) من سكان بيت حانون، مواليد 1995م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 8 نوفمبر 2018، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2017م، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وهيكلياتهم وتخصصاتهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم، وزودهم أيضًا بمعلومات عن مرابض الصواريخ وأنفاق المقاومة، وأماكن إطلاق الصواريخ وأماكن رباط المقاومين.

أما المُدان (م، ب) من سكان رفح، مواليد 1959م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 يناير 2018، فقد أيدت المحكمة حكم الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2005م، وقام بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات تتعلق بالمقاومة وأفرادها والعديد من الأنفاق وبعض الأعمال العسكرية الأخرى، واستلم العديد من المبالغ المالية؛ ونتج عن تلك الأفعال عددًا من الاستهدافات، وارتقاء العديد من الشهداء والإصابات، واستمر بتواصله إلى أن تم إلقاء القبض عليه.

فيما أصدرت المحكمة على المُدان (م، س) من سكان البريج، مواليد 1966م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 30 ديسمبر 2018، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 1998م، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام هواتفهم، وتلقى المدان دورة تدريبية داخل الأراضي المحتلة على كيفية التصوير وزراعة النقاط الميتة، وقام بتصوير أماكن وبيوت وغيرها بناءً على طلب ضابط المخابرات؛ مما نتج عن ذلك استهداف بعضها.

كما وأصدرت المحكمة على المُدان (س، ن) وهو عسكري من سكان رفح، مواليد 1959م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 31 أكتوبر 2017، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2009م، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون (إيرز) لعلاج زوجته في القدس، وقام بتزويد ضباط المخابرات بالعديد من المعلومات عن المقاومة وأعمالها وأفرادها وأماكن سكناهم والسيارات التي يستقلونها، وكان له تواصل مع ضباط المخابرات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012، والعدوان عام 2014، كما قام باستلام أجهزة اتصال والعديد من المبالغ المالية.