  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: تخطيط الاحتلال لذبح القرابين بالأقصى يصب الزيت على النار

الإثنين 03 أبريل 2023 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تخطيط الاحتلال لذبح القرابين بالأقصى يصب الزيت على النار



غزة/ سما /

أكدت حركة حماس أنّ تخطيط المستوطنين الصهاينة وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم الأربعاء القادم، وفي منتصف شهر رمضان المبارك، يصب الزيت على النار، ويتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياتها؛ مشيرةً إلى أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وحذّرت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الاحتلال من الإقدام على حماقاتٍ تمسّ بالأقصى، داعيةً أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزية، وشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططات مستوطنيه الإرهابيين، فأقصانا دونه المهج والأرواح.

#حماس #الاحتلال #ذبح القرابين

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس 2023

هنية: نحن أمام لحظة تاريخية ونحذر من تداعيات انتهاكات إسرائيل للمسجد الاقصى

مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما.. والأخير يرد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير

أسعار صرف العملات

غالانت: نحن في توتر على جميع الجبهات وسنعمل على إخراج إيران وحزب الله من سوريا

الجيش الإسرائيلي: إسقاط المسيرة شمال طبرية بـ"وسائل ناعمة" للقتال الإلكتروني

الأخبار الرئيسية

حاجز الجلمة: إطلاق النار تجاه فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الحكومة تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهري مارس وإبريل

محدث: الاحتلال يعلن إسقاط مُسيّرة في سماء قطاع غزة والقسام توضح

استشهاد شابين برصاص الاحتلال واعتقال مطلوبين خلال عملية عسكرية واسعة في نابلس

هكذا تستعد "إسرائيل" للتعامل مع سيناريو "حارس الأسوار 2"!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم