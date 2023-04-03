صورة.. نحر طليقته أمام المارة فانتقم منه شقيقها في المستشفى

وكالات / سما /

كشفت النيابة العامة المصرية، أمس الأحد، ملابسات "جريمة مزدوجة"، بعدما أقدم رجلا على نحر طليقته أمام المارة في الشارع قبل أن ينتقم لها شقيقها، في واقعة أثار ضجة في مصر.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر خلاله رجلا وهو "يقتل طليقته نحرا" بالشارع في وضح النهار.

وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهر الزوج وهو يحمل سكينا ويطارد طليقته في الشارع ويسدد لها الطعنة تلو الأخرى، بينما حاول المارة منعه، دون جدوى.

والخميس، تلقت "النيابة العامة المصرية"، إخطارا مفاده "قتل شخص لطليقته طعنا بسلاحٍ أبيض بالشارع في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، فباشرت التحقيقات على الفور.

وانتقلت النيابة لمناظرة جثمان القتيلة، ومعاينة مسرحِ الجريمة، وطالعت تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرحِ الواقعة، والتي وثقت لحظات ملاحقة المتهم للمجني عليها، وارتكابه لجريمته، ومحاولاتِ الأهالي الذود عنها دون جدوى.

واستمعت النيابة العامة لأقوال ابنة المجني عليها وثلاثة من المتواجدين بمسرحِ الحادث وقت ارتكابه، والذين شهدوا بأن المجني عليها طليقة المتهم، وأنه كان دائم التعدي عليها قبل انفصالهما.

ملابسات الجريمة البشعة

قبيل الحادث كان المتهم يتعقب المجني عليها وطفلتها، فاستوقفهما وطلب منها مرافقته فرفضت، فبادرها بالتعدي عليها وعلى ابنتها بيده وقدمه ولم تتمكن من ردعه.

ولم يتمكن الأهالي من منعِ المتهم، فأخرج سكينا ونحر عنق طليقته وطعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة، فلحق به الأهالي وألقوا القبض عليه وتعدوا عليه ضربا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاجِ اللازم، وقد تم ضبط سلاح الجريمة بحوزته، وفقا لبيان "النيابة العامة".

انتقام شقيق الضحية

ورد للنيابة العامة إخطار بأن شقيق المجني عليها قد تعدى على المتهمِ بسكينٍ بالمستشفى بعد نقله لإسعافه.

وتم ضبط شقيق الضحية والسكينِ المستخدم، وباستجوابِه أقر بأنه تعدى على المتهم "انتقاما منه لما فعل بشقيقته"، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بتعيينِ الحراسة اللازمة على المتهم بالمستشفى، وعرضه عليها فور استقرار حالته وإمكانية استجوابه.