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طرحة بـ قُصة شعر تثير الجدل بين الفتيات

الإثنين 03 أبريل 2023 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرحة بـ قُصة شعر تثير الجدل بين الفتيات



وكالات / سما /

كل فترة تظهر موضة جديدة  ومختلفة وما يخرج أحيانًا أمام المحجبات حول طريقة لف الحجاب وأنواع الطرح والايشاربات، وتصبح تلك الموضة ظاهرة بشكل قوي بالشوارع خلال فترة الأعياد.

مؤخرًا ظهرت موضة جديدة حول الطرح والحجاب مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام" لـ الطرح مزودة خلاصات شعر وكأنها "القُصة".

فقد يتم تثبيت خلاصات شعر  من باروكة في نهاية الطرحة لتظهر عند لفها، ويتم الترويج لهذه الطرحة بأنها طرحة العيد.

وتوضح أحدهم في مقطع فيديو طريقة لف الطرحة المزودة بـ القصة، واوضحت صاحبة الفكرة:" وداعًا لبهدلة الخصلتين.. اليكي طرحة العيد، طرحة جاهزة بالخصلتين المفروقين يعني مش هتتعبي نفسك.. احدث صيحات ٢٠٢٣".

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الطرح لم يتوفر في السوق حتى الآن.

#الفتيات #طرحة #شعر

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