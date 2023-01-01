  1. الرئيسية
  2. الصحة

لماذا تزداد الشهية بعد تناول الوجبات السريعة؟

الإثنين 03 أبريل 2023 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تزداد الشهية بعد تناول الوجبات السريعة؟



وكالات / سما /

أعلنت خبيرة تغذية روسية، أن جميع المأكولات التي تنسب إلى الوجبات السريعة هي مالحة جدا ودهنية وتحتوي كمية كبيرة من الكربوهيدرات ومحسنات النكهة.

وأضافت الخبيرة: "عندما يتناول الشخص الوجبات السريعة بانتظام يزعج مستقبلات التذوق بمجموعة من النكهات المختلفة الموجودة بكمية كبيرة في هذه المأكولات، ما يجعله لا يشعر بطعم الأطعمة الاعتيادية، أي تصبح بالنسبة له بلا طعم".

وبالإضافة إلى ذلك تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الملح، ما يسبب تورم حليمات اللسان والجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص يتناول كل شيء لأنه لم يعد يفرق بين مذاق الأطعمة التي يتناولها.

وقالت: "كما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ما يؤدي إلى تحفيز الشهية. لذلك بعد ارتفاع مستوى الأنسولين يشعر الشخص برغبة في تناول المزيد".

#الوجبات السريعة #الشهية #الكربوهيدرات

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس 2023

حركة الجهاد الإسلامي تستنكر استضافة ضباط صهاينة في إفطار بالخليل

هنية: نحن أمام لحظة تاريخية ونحذر من تداعيات انتهاكات إسرائيل للمسجد الاقصى

مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما.. والأخير يرد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير

أسعار صرف العملات

غالانت: نحن في توتر على جميع الجبهات وسنعمل على إخراج إيران وحزب الله من سوريا

الأخبار الرئيسية

حاجز الجلمة: إطلاق النار تجاه فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الحكومة تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهري مارس وإبريل

محدث: الاحتلال يعلن إسقاط مُسيّرة في سماء قطاع غزة والقسام توضح

استشهاد شابين برصاص الاحتلال واعتقال مطلوبين خلال عملية عسكرية واسعة في نابلس

هكذا تستعد "إسرائيل" للتعامل مع سيناريو "حارس الأسوار 2"!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم