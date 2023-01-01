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مايكروسوفت توسع منافستها لغوغل في عالم أنظمة الأجهزة المحمولة

الإثنين 03 أبريل 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت توسع منافستها لغوغل في عالم أنظمة الأجهزة المحمولة



وكالات / سما /

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة مايكروسوفت تنوي تطوير نسخ خاصة من أنظمة ويندوز لتنافس من خلالها أنظمة ChromeOS من غوغل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت تعمل على تطوير نظام جدديد للحواسب والأجهزة المحمولة ليحل محل نظام Windows 10x الذي تم التخلي عنه.

وتبعا لمصادر مجلة Windows Central فإن "النظام الجديد الذي تطوره مايكروسوفت سيكون قادرا على تحديث نسخه وبمرجياته بشكل أفضل من أنظمة 10 أو Windows 11،  وسيحصل على هيكلية جديدة وادوات عرض مطورة، ولن يكون مخصصا لأجهزة الكمبيوتر المزودة بمعالجات Intel فقط، بل سيعمل مع الأجهزة الذكية والمحمولة التي تعتمد معيارية ARM".

وتشير التسريبات إلى أن النظام الجديد سيحمل اسم "Windows CorePC"، وستبدأ مايكروسوفت بتوفيره للمستخدمين عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد أعلنت عن وقف الدعم التقني للعديد من أنظمة ويندوز القديمة لحثّ المستخدمين على استعمال الأنظمة الأحدث التي زودتها يميزات أمان أفضل وتقنيات تجعلها تتوافق بشكل أفضل مع الحواسب الجديدة.

#مايكروسوفت #غوغل #ويندوز

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