تويتر تفي بوعدها وتنشر وصفة تحويل التغريدة إلى ترند

وكالات / سما /

أوفت شركة تويتر بأحد الوعود الكبرى التي أطلقها رئيسها التنفيذي الجديد إيلون ماسك، وذلك بنشر خوارزمية توصية التغريدات على المنصة .

وكان إيلون ماسك قد وعد متابعيه سابقاً بأنه سينشر الوصفة التي تجعل التغريدات تنتشر وتصبح ترند أكثر وذلك على منصة "Github" المخصصة بالبرمجيات.

رؤى عديدة

ويحتوي الكود على رؤى عديدة حول العوامل التي تزيد أو تقل احتمالية ظهور تغريدة في الجداول الزمنية للمستخدمين.

وفي منشور داخل الكود، يمكن رؤية أن نظام تحديد "التغريدات الأكثر ظهوراً التي تظهر في النهاية على الخط الزمني لجهازك" يتكون من عدد من الخدمات والوظائف المترابطة. " في كل مرة يتم فيها تحديث شاشة تويتر الرئيسة، يسحب تويتر "أفضل 1500 تغريدة من مجموعة من مئات الملايين"، كما جاء في المنشور.

مصادر داخل الشبكة

أكبر مصدر لتلك التغريدات هو "مصادر داخل الشبكة" أو المستخدمون الذين يتابعهم شخص ما. يتم تصنيف أهم التغريدات من تلك المجموعة بناء على احتمالية تفاعل المستخدم مع مؤلف تلك التغريدة؛ وكلما زاد احتمال ظهور تغريداتهم في "فو يو/ For You".

مصادر خارجها

وبالنسبة إلى "المصادر خارج الشبكة" ، تلك التي لا يتبعها المستخدم، أفاد تويتر أنه يأخذ في الاعتبار التغريدات التي جذبت تفاعل الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون والتغريدات التي يحبها أولئك الذين يحبون التغريدات المشابهة لمستخدم.

تعليق ماسك

في جلسة حوارية على Twitter Spaces مساء الجمعة، أوضح ماسك أن الإصدار الأولي للخوارزمية "سيكون محرجاً للغاية، وسيجد الناس كثيراً من الأخطاء، لكننا سنصلحها بسرعة كبيرة"، مضيفاً "حتى إذا كنت لا توافق على شيء ما، فستعرف على الأقل سبب وجوده، وأنه لا يتم التلاعب بك سراً.

ويأتي نشر توتير للخوارزمية الخاص به بعد أيام فقط من اكتشاف شفرة المصدر الأوسع للشبكة الاجتماعية على GitHub، والتي من المحتمل أن تكون موجودة منذ شهور، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

والجدير بالذكر أن برمجية التوصيات على "تويتر" وصلت قبل ساعات فقط من إزالة علامة التوثيق للمستخدمين الذين حصلوا على العلامة الزرقاء في الماضي، بخطوة يهدف ماسك لدفعهم للاشتراك بخدمة "تويتر بلو".

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الخلطة السحرية

وضمن البرمجية التي تم معاينتها على "Github"، يمكن ملاحظة على حفظ التغريدات لا يؤثر بتاتاً على مدى انتشار التغريدة، بينما العامل الأقوى أن يبادر ناشر التغريدة بالرد على تعليق على تغريدته "75 نقطة"، فيما مجرد التعليق يقدم "27 نقطة" للتغريدة، و"12 نقطة" لقاء الضغط على حساب تويتر والتفاعل معه، و"11 نقطة" لقاء أي نوع من التفاعل، بينما كان لافتاً أن إعادة التغريد تعطي فقط "1 نقطة فقط" بعكس ما كان متوقعاً، و"½ نقطة" لقاء التفضيل، ومشاهدة الفيديو "0.005 نقطة".

أما الخطوات التي من شأنها دفن التغريدات على المنصة فهي من خلال إعطاء تقييم سيء للتغريدة "-75 نقطة"، والتبليغ عن التغريدة "-369 نقطة".