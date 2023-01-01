كينغستون فيوري تضيف ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 للخادم لرفع تردد التشغيل لخط إنتاجها

وكالات / سما /

أعلنت كينغستون فيوري Kingston FURY، قسم المنتجات عالية الاداء في شركة كينغستون تكنولوجي الرائدة عالمياً بتصنيع الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، عن إضافة ذاكرة الوصول العشوائي المضمنة المزدوجة من كينغستون المخصصة لمعالجة الخوادم كينغستون فيوري رينيغيد برو DDR5 Kingston FURY™ Renegade Pro DDR5 RDIMM الى خط إنتاجها.

وتعد الذاكرة الجديدة قابلة لرفع تردد التشغيل (كسر السرعة) وهي مصممة لتلبية متطلبات الجيل الجديد من محطات العمل وأجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة.

وبالنسبة إلى المنصات الأساسية التي تستخدم وحدات الذواكر المسجلة المضمنة المزدوجة لمعالجة الخودام، توفر Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMMs النطاق الترددي العالي والموثوقية التي يحتاج إليها المستخدمون مثل صانعي المحتوى والمهندسين ومحترفي علوم البيانات لتلبية متطلبات عملهم على أحدث التطبيقات.

كل ذلك من دون التضحية بسلامة البيانات ودرجة الجودة الفائقة الموجودة في ذاكرة فئة الخوادم. كما تتميز وحدات الذاكرة DIMM DDR5 المسجلة بنظام التحكم الإلكتروني في تصحيح الأخطاء (On-die ECC) المدمج في مكون ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM وتدعم رمز تصحيح الخطأ (ECC) على مستوى الذاكرة، وهي قادرة على اكتشاف الأخطاء المتعددة وتصحيحها.

تتميز Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMMs بتقنية التوصيل والتشغيل "Plug N Play" بسرعة 4800 مليون نقلة/الثانية[1] التي تسمح للمستخدمين برفع تردد التشغيل (كسر السرعة) تلقائيًا من دون تغيير الإعدادات. أو يمكنهم الاختيار من بين اللوحات الأم التي تدعم Intel® XMP 3.0 وتدعم ذواكر من أربع أو ثماني قنوات بسرعات تصل إلى 6000 مليون نقلة/الثانية مع توقيتات وسرعات وجهد كهربائي حسب ضبط المصنع.

وقالت إيفونا زالوسكا، مديرة الأعمال بقسم ذواكر الوصول العشوائي الديناميكية بشركة "كينغستون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:"اننا نهدف في كينغستون فيوري الى توفير قوة DDR5 لمن يحتاجون إلى ذاكرة عالية الأداء في محطات العمل وأجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة.

وتواصل وحدات Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMMs إرث "كينغستون" الذي يزيد عن ثلاثة عقود في صناعة ذواكر من فئة الخوادم يمكن الاعتماد عليها في تشغيل أكبر مراكز البيانات في العالم."

تتوفر Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMMs بسعات وحدة فردية تصل إلى 32 غيغابايت ، ومجموعة من 4 وحدات تصل حتى 128 غيغابايت، ومجموعة من 8 وحدات تصل حتى 256 غيغابايت.

كما أنها حازت على 100% في اختبارات كسر السرعة الخاصة بالمصنع مع ضمان محدود مدى الحياة، إلى جانب الموثوقية المعهودة لشركة كينغستون. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة kingston.com.

ميزات ومواصفات Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM:

كسر السرعة بتقنية ECC لتصحيح الأخطاء: حافظ على سلامة البيانات مع الاستمتاع بأداء DDR5 الفائق.

كفاءة أعلى: يمكنك مواكبة متطلبات أحدث البرامج والتطبيقات بكفاءة أعلى ووقت استجابة أقل بفضل مضاعفة عدد القنوات ومضاعفة عدد مرات نقل البيانات للحزمة.

متوافقة مع تقنية Intel® XMP 3.0: اختر أحد الأوضاع المدمجة لزيادة أداء الذاكرة إلى حده الأقصى من خلال التوقيتات والسرعات والجهد المحسن مسبقًا.

تقنية التوصيل والتشغيل "Plug N Play": يمكنك الاستفادة تلقائيًا من السرعة والتوقيتات المحددة مسبقًا في المصنع من دون الحاجة إلى العبث بالـBIOS.

السعات:

نموذج فردي بسعة 16 غيغابايت و32 غيغابايت

نموذج مكون من 4 ذواكر بسعة 64 غيغابايت و128 غيغابايت

نموذج مكون من 8 ذواكر بسعة 128 غيغابايت و256 غيغابايت

السرعات: 4800 مليون نقلة/ثانية و5600 مليون نقلة/ثانية و6000 مليون نقلة/ثانية

زمن الاستجابة: CL32 و CL36

الجهد الكهربائي: 1.1V, 1.25V, 1.35V

درجة حرارة التشغيل: 0°C to +95°C

الأبعاد: 133.35mm x 31.25mm x 3.80mm