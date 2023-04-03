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ثالث لاعب يرحل عن اتحاد الشجاعية

الإثنين 03 أبريل 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثالث لاعب يرحل عن اتحاد الشجاعية



غزة / سما /

بات فريق اتحاد الشجاعية بحاجة لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد خلال الانتقالات الحالية في ظل رحيل عدد من اللاعبين لأندية أخرى استعداداً للموسم القادم.

وسبق أن رحل محمود سلمي عن صفوف المنطار وانضم رسمياً لفريق اتحاد بيت حانون، فيما كان قد سبقه الظهير الأيسر مصطفى حسب الله الذي انضم لفريق نماء.

وذكرت تقارير صحفية أن يسار الصباحين انتقل لصفوف خدمات رفح، ليكون اللاعب الثالث الذي يرحل عن الشجاعية في الانتقالات الحالية.

وكان الشجاعية أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع المهاجم أحمد الغزالي، فيما قد يعقد مزيد من الصفقات مع لاعبين جدد خلال الفترة القادمة.

#اتحاد الشجاعية #يسار الصباحين

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