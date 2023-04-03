خدمات البريج أول المتأهلين لنهائى دوري جوال لكرة السلة

غزة / سما /

تأهل فريق كرة السلة الأول في نادي خدمات البريج إلى المباراة النهائية لدوري جوال لكرة السلة، عقب فوزه الكبير على خدمات رفح بنتيجة (84/40)، في اللقاء الثاني من سلسلة مباريات البلاي أوف، على صالة الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس.

وجاء فوز البريج في اللقاء، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء، والتي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول: 5/16 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني:15/18 لصالح خدمات رفح

الربع الثالث: 7/93 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 10/14 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيميا: دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، أحمد القاضي، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي محمد العالول، ميقاتي "24ثانية" تامر قشطة.

وينتظر خدمات البريج الفائز من لقاء شباب البريج وجمعية الشبان المسيحية، لمواجهته في اللقاء النهائي.