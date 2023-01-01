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مبابي يصدم ريال مدريد مرة أخرى ويجدد الولاء لباريس

الإثنين 03 أبريل 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يصدم ريال مدريد مرة أخرى ويجدد الولاء لباريس



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أعطى إشارة واضحة على مستقبله، خلال حفل شارك به مع رابطة خاصة لجماهير النادي، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها.

ويبدو أن كيليان مبابي قرر تجديد الولاء لباريس سان جيرمان، ووجه صفعة جديدة لريال مدريد الذي ارتبط بالانتقال إليه مجدداً في الآونة الأخيرة، مما يعني أنه لا يفكر بالرحيل بتاتاً في الوقت الراهن، ويريد الاستمرار حتى صيف 2024 على أقل تقدير.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن مصادر فرنسية أن الأشخاص الذين تواجدوا في هذا الحفل كشفوا لوسائل الإعلام طبيعة الخطاب الذي ألقاه كيليان مبابي، حيث أكد التزامه بالعقد الذي وقعه مع باريس سان جيرمان، وأعرب عن رغبته بتحقيق لقب دوري الأبطال مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الشهود العيان قالوا عقب انتهاء الحفل “هذا لا يمكن أن يكون خطاب للاعب يفكّر بوداع سابق لأوانه لباريس سان جيرمان”.

يذكر أن كيليان مبابي حضر حفل رابطة المشجعين مع زميليه أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما، وكان واضحاً من خطابه عدم تفكيره بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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