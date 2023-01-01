برشلونة يتلقى نبأ سارا قبل موقعة الكلاسيكو

وكالات / سما /

تلقى فريق برشلونة نبأ سارا قبل مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد والمقرر لها يوم الأربعاء القادم، ضمن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المتوقع أن يلحق الهولندي، فرينكي دي يونغ، بمباراة الكلاسيكو وتعزيز خط وسط برشلونة؛ وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن "دي يونغ يعاني من تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، وليس لديه وقت محدد للتعافي".

وأضافت "دي يونغ بعيد عن المباريات منذ أسبوعين، لكن من المتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية، يوم الإثنين المقبل، قبل يومين من موقعة الكلاسيكو".

وختمت "الأمر يعتمد على ما سيشعر به دي يونغ عقب العودة إلى تدريبات برشلونة، لكن كل المؤشرات الحالية تمهد لتواجد اللاعب الهولندي في الكلاسيكو".