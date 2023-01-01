فيديو.. ريال مدريد يستعرض عضلاته بفوز كاسح على بلد الوليد

استعرض ريال مدريد عضلاته بفوز كاسح على حساب ضيفه بلد الوليد، بسداسية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد، برسم مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وظهر الريال بحلة مميزة في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي، وقبل مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو، خارج القواعد، يوم الأربعاء المقبل في ملعب الكامب نو، لحساب مباريات الإياب بالدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

شباك تيبو كورتوا كادت أن تهتز بهدف في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول بعد تسديدة من بلد الوليد، ليشعر الميرينجي بالخطر ويتحرك صوب تسجيل الهدف الأول، وبالفعل نجح في فعلها عن طريق رودريجو عند انتصاف الشوط تقريباً.

وعرفت الدقيقة 29 بداية وضع الفرنسي كريم بنزيما اسمه على لوح النتيجة، قبل أن يوقع على الهاتريك الشخصي بتسجيل هدفين آخرين، ليدون الثلاثية في ظرف سبع دقائق فقط، حيث وقع على الثالث والرابع في الدقيقتين 32 و36.

وعقب الاستراحة، وقع ماركو أسينسيو على هدف الريال الخامس في الدقيقة 73، قبل أن يهدر إدين هازارد فرصة تسجيل الهدف السادس للميرينجي في الدقيقة 87، بعدما شارك كبديل لبنزيما في النصف الثاني من الشوط الثاني.

وعاد هازارد ليظهر في الصورة بعدما صنع الهدف السادس للوكاس فاسكيز من تمريرة مميزة، في الوقت المبدد من اللقاء.

فوز يقلص به الريال الفارق مع برشلونة، المتصدر، إلى 12 نقطة، مع تبقي 11 جولة على نهاية الموسم، حيث يرتفع رصيد الميرينجي للنقطة 59، بفارق ثمانية نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث، والذي خاض مباراة أقل، في حين توقف رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة في السادس عشر.