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رسمياً .. إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسي

الإثنين 03 أبريل 2023 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسي



وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة مدربه الإنجليزي جراهام بوتر، مدرب الفريق، وذلك بعد خسارة الفريق أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ونشر نادي تشيلسي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني: «أعلن نادي تشيلسي أن جراهام بوتر قد رحل عن النادي».

وأضاف: «وافق جراهام على التعاون مع النادي لتسهيل الرحيل السلس.. خلال قيادته للنادي، قادنا جراهام إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سنواجه ريال مدريد».

وتابع: «يود تشيلسي أن يشكر جراهام على كل جهوده ومساهماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل».

وأوضح: «سيتولى برونو سالتور مسؤولية الفريق كمدرب أول مؤقت».

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق تشيلسي المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي، وأوقعته القرعة في مواجهة ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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