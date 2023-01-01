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صافرات الاستهجان تطارد ميسي مجدداً في باريس سان جيرمان

الإثنين 03 أبريل 2023 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صافرات الاستهجان تطارد ميسي مجدداً في باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

أطلقت جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل لقاء ليون بمسابقة الدوري الفرنسي.

وتعرض فريق باريس سان جيرمان لخسارة جديدة في الدوري الفرنسي على يد منافسه ليون بهدفٍ نظيف.

وقبل انطلاق المباراة تعرض ليونيل ميسي لصافرات استهجان من قبل جماهير باريس سان جيرمان بسبب أخبار رحيله عن الفريق عقب انتهاء الموسم، وإمكانية عودته إلى برشلونة الإسباني.

وهاجمت جماهير باريس سان جيرمان النجم ميسي في ملعب “حديقة الأمراء” أثناء الإعلان عن تشكيلة الفريق المواجهة لليون، وصافرات الاستهجان جاءت من مجموعة صغيرة من ألتراس باريس الذي سخروا من ميسي عدة مرات في الأسابيع الماضية.

وكان رافا يوستي نائب رئيس برشلونة قد أشار يوم الجمعة الماضي أن البرسا يحاول استعادة ليونيل ميسي، مؤكداً على تواصله مع والد النجم الأرجنتيني لدراسة إمكانية حدوث ذلك.

الجدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي سينتهي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وأكدت الصحف الفرنسية والإسبانية أن اللاعب لن يستمر مع باريس وسط اهتمام برشلونة والهلال السعودي بضمه.

#ليونيل ميسي #باريس سان جيرمان

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