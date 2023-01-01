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إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مركبة مواطن قرب النبي صالح

الإثنين 03 أبريل 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيب اليوم الإثنين، 4 مواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه مركبة المواطن خليل الرفاعي من قرية كفر عين أثناء مروره من الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية النبي صالح، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالاختناق بينهم إصابة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جنود الاحتلال ألقَوا قنابل الصوت على مركبة المواطن الرفاعي، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير.

#النبي صالح #إصابات #الاحتلال

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