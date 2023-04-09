اتحاد موظفي الأونروا بغزة يُعلن الإضراب الأحد المقبل

غزة/ سما /

كشف اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزة، عن نية الإضراب الشامل في مؤسسات الوكالة عقب استمرار الأزمة مع الإدارة.

وقال الاتحاد في بيان له: إن "الأزمة مع إدارة الوكالة ما زالت قائمة على الرغم من إنجاز جزء يسير جداً من مطالبكم بالإعلان عن عقود حوالي مائتي معلم، إلا أن جميع مطالبنا المذكورة في البيان الأول لم يتم تحقيقها، بالإضافة إلى تشوهات مهارات الصحة وكليات التدريب المهني، وإزاء كل هذا التدهور الخطير في عدم الاستجابة إلى مطالبنا".

ونوّه على الاستمرار في العصيان الإداري المُعلن في بيان رقم (1) يضاف إليه اللقاءات الالكترونية عن بعد، بالإضافة إلى مقاطعة الإفطارات الجماعية التي تنظمها الإدارة لما لها من تأثير على مجتمع اللاجئين، وندعوهم للتبرع بهذه الأموال للطلاب الفقراء.

كما وقرر الاتحاد الإضراب الشامل في كل مؤسسات الوكالة دون استثناء وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 9/4/2023 والقيام بحملة إعلامية من جميع الموظفين لتوضيح الأسباب.

وختم بيانه بالقول: "سيكون لنا إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب إدارة الوكالة لمطالب الموظفين".