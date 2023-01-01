نابلس : الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين الحلاق والجنيدي

رام الله / سما /

شيّع الآلاف من أهالي مدينة نابلس، ظهر اليوم الإثنين، جثماني الشهيدين محمد أبو بكر الجنيدي، ومحمد الحلاق، اللذين ارتقيا صباح اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس.

وكانت وزارة الصحة قالت بأن طواقم الهلال الاحمر نقلت إصابتين خطيرتين جدا إلى مستشفى رفيديا الحكومي ونابلس التخصصي أعلن عن استشهادهما لاحقا.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي ومحافظ نابلس الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة في المدينة بعد ارتقاء الشهيدين.

وباستشهاد الشابين في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيداً بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.