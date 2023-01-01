  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس : الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين الحلاق والجنيدي

الإثنين 03 أبريل 2023 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس : الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين الحلاق والجنيدي



رام الله / سما /

 شيّع الآلاف من أهالي مدينة نابلس، ظهر اليوم الإثنين، جثماني الشهيدين محمد أبو بكر الجنيدي، ومحمد الحلاق، اللذين ارتقيا صباح اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس.

وكانت وزارة الصحة قالت بأن طواقم الهلال الاحمر نقلت إصابتين خطيرتين جدا إلى مستشفى رفيديا الحكومي ونابلس التخصصي أعلن عن استشهادهما لاحقا.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي ومحافظ نابلس الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة في المدينة بعد ارتقاء الشهيدين.

وباستشهاد الشابين في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيداً بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس 2023

حركة الجهاد الإسلامي تستنكر استضافة ضباط صهاينة في إفطار بالخليل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير

مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما.. والأخير يرد

اضراب موظفي الاونروا والسلطة..من يدفع الثمن؟

أسعار صرف العملات

غالانت: نحن في توتر على جميع الجبهات وسنعمل على إخراج إيران وحزب الله من سوريا

الأخبار الرئيسية

الحكومة تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهري مارس وإبريل

محدث: الاحتلال يعلن إسقاط مُسيّرة في سماء قطاع غزة والقسام توضح

استشهاد شابين برصاص الاحتلال واعتقال مطلوبين خلال عملية عسكرية واسعة في نابلس

هكذا تستعد "إسرائيل" للتعامل مع سيناريو "حارس الأسوار 2"!

هنية: نحن أمام لحظة تاريخية ونحذر من تداعيات انتهاكات إسرائيل للمسجد الاقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم