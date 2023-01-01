  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سلاح الجو الاسرائيلي يهدد بإقالة طيارين يرفضون الحضور للخدمة

الإثنين 03 أبريل 2023 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو الاسرائيلي يهدد بإقالة طيارين يرفضون الحضور للخدمة



القدس المحتلة / سما /

 يعتزم قائد القوات الجوية في جيش الاحتلال الجنرال تومر بار، طرد طياري الاحتياط الذين يرفضون الحضور إلى الخدمة احتجاجا على خطط الإصلاح القضائي.

ووفقا لتقرير القناة 12، تحدثت نقابة المحامين في سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا مع كبار قادة القوات الجوية لإبلاغهم بهذا النهج الجديد، وقالوا إن أي تهديدات جديدة من طياري الاحتياط بعدم الحضور إلى الخدمة سيقابل بعقوبات وإبعاد محتمل عن النشاط العملياتي.

بدورها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن بار قال إنه لن يكون من الممكن المشاركة في الأنشطة العملياتية إذا تخلف الطيارون عن التدريب، مبينة أن طياري الاحتياط يتدربون بشكل متكرر وقد يؤثر تفويت جلسات متعددة على الكفاءة.

والشهر الماضي، قال 37 من أصل 40 من جنود الاحتياط في السرب 69 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي إنهم سيقاطعون جلسة تدريبية واحدة، وانضموا إلى قائمة متزايدة من الوحدات في ايش الاحتلال، بما في ذلك بعض النخبة، الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس 2023

حركة الجهاد الإسلامي تستنكر استضافة ضباط صهاينة في إفطار بالخليل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير

اضراب موظفي الاونروا والسلطة..من يدفع الثمن؟

مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما.. والأخير يرد

أسعار صرف العملات

غالانت: نحن في توتر على جميع الجبهات وسنعمل على إخراج إيران وحزب الله من سوريا

الأخبار الرئيسية

الحكومة تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهري مارس وإبريل

محدث: الاحتلال يعلن إسقاط مُسيّرة في سماء قطاع غزة والقسام توضح

استشهاد شابين برصاص الاحتلال واعتقال مطلوبين خلال عملية عسكرية واسعة في نابلس

هكذا تستعد "إسرائيل" للتعامل مع سيناريو "حارس الأسوار 2"!

هنية: نحن أمام لحظة تاريخية ونحذر من تداعيات انتهاكات إسرائيل للمسجد الاقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم