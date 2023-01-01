سلاح الجو الاسرائيلي يهدد بإقالة طيارين يرفضون الحضور للخدمة

القدس المحتلة / سما /

يعتزم قائد القوات الجوية في جيش الاحتلال الجنرال تومر بار، طرد طياري الاحتياط الذين يرفضون الحضور إلى الخدمة احتجاجا على خطط الإصلاح القضائي.

ووفقا لتقرير القناة 12، تحدثت نقابة المحامين في سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا مع كبار قادة القوات الجوية لإبلاغهم بهذا النهج الجديد، وقالوا إن أي تهديدات جديدة من طياري الاحتياط بعدم الحضور إلى الخدمة سيقابل بعقوبات وإبعاد محتمل عن النشاط العملياتي.

بدورها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن بار قال إنه لن يكون من الممكن المشاركة في الأنشطة العملياتية إذا تخلف الطيارون عن التدريب، مبينة أن طياري الاحتياط يتدربون بشكل متكرر وقد يؤثر تفويت جلسات متعددة على الكفاءة.

والشهر الماضي، قال 37 من أصل 40 من جنود الاحتياط في السرب 69 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي إنهم سيقاطعون جلسة تدريبية واحدة، وانضموا إلى قائمة متزايدة من الوحدات في ايش الاحتلال، بما في ذلك بعض النخبة، الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة.