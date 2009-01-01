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مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما.. والأخير يرد

الإثنين 03 أبريل 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مضيفتا طيران تتهمان سعد الحريري بالاعتداء جنسيا عليهما.. والأخير يرد



وكالات

اتهمت مضيفتا طيران، رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، بالاعتداء الجنسي عليهما داخل طائرة خاصة.


ونقلت مواقع لبنانية، عن مضيفتي طيران قولهن إنهن رفعن قضية ضد الحريري، في محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك الأمريكية.

وعرفت المضيفتان على نفسيهما في الدعوى باسمي "جين دو 1"، و"جين دو 2"، لعدم الكشف عن هويتيهما الحقيقيتين.

وبحسب وثائق الدعوى، فإن واحدة من المضيفتين قالت إن الحريري اغتصبها دون رضاها في طائرة خاصة إبان رئاسته لشركة "سعودي أوجيه".

بدوره، نفى المكتب الإعلامي للحريري في تصريح لشبكة "سي أن أن"، صحة الاتهامات الواردة في الدعوى.


وقال إن "الدعوى مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد رئيس الوزراء الحريري".

وزعم بيان الحريري أيضًا أن هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك، حيث أورد أن "هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية.. لا صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها".

يشار إلى أن الدعوى رفعت بموجب قانون الناجين من البالغين في نيويورك، وتسعى للحصول على تعويضات غير محددة.

وكان الحريري الذي تزعم "تيار المستقبل" لسنوات طويلة، ترأس الحكومة اللبنانية من 2009 إلى 2011 ومرة أخرى من 2016 إلى 2020.

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