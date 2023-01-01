رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- حرس الوزير بن غفير: المستشارة القانونية تعارض تشكيل الحرس الوطني

- المعارضة تحذر: مليشيات خاصة لبن غفير لتفعيلها ضد المتظاهرين

- تقليص ميزانيات من الصحة والتعليم والرفاه والأمن من أجل إرضاء بن غفير للحفاظ على الائتلاف

- قادة الأجهزة الأمنية يعارضون تشكيل الحرس الوطني

- محادثات المعارضة والائتلاف بديوان هرتسوغ مجرد تمثيلية والائتلاف الحكومي يلمح بمواصلة إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي

- للمرة الثالثة خلال أسبوع قصف مواقع عسكرية في سوريا وإسقاط طائرة مسيرة اخترقت الحدود الإسرائيلية

- إضراب عام بالمجتمع العربي احتجاجا على قتل الطبيب محمد العصبي من حورة النقب

- سوريا في طريقها إلى العودة إلى الجامعة العربية والسعودية ستساهم في إعمار سوريا

* "معاريف":

- ثمن الحرس الوطني لبن غفير

- المفتش العام للشرطة يعارض تشكيل الحرس الوطني

- بن غفير يهاجم المستشارة القانونية للحكومة لمعارضتها للحرس الوطني

- المطالبة بطرد الشرطي الخيال الذي اعتدى على متظاهرة بتل أبيب

- إلغاء إقالة وزير الأمن خوفا من أن يصبح معارضا لنتنياهو داخل الليكود

- قائد سلاح الطيران يحذر الطيارين الذين يرفضون الخدمة احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي

- الأزمة الدستورية: رئيس الشاباك يحذر من كارثة لأن هذه الفترة – أمنية معقدة

* "هآرتس":

- وجود الجيش في البلدات العربية يشكل خطرا على العلاقة مع المجتمع العربي

- افتتاحية الصحيفة: المطلوب تحقيق سريع وشفاف في قضية قتل الطبيب العصيبي

- بعد تشكيل الحرس الوطني: منح نتنياهو المتظاهرين سببا جديدا لمواصلة النضال ضده

- نتنياهو يعترف أن إسرائيل في أزمة تؤثر في الأمن والاقتصاد