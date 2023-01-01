فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- حرس الوزير بن غفير: المستشارة القانونية تعارض تشكيل الحرس الوطني
- المعارضة تحذر: مليشيات خاصة لبن غفير لتفعيلها ضد المتظاهرين
- تقليص ميزانيات من الصحة والتعليم والرفاه والأمن من أجل إرضاء بن غفير للحفاظ على الائتلاف
- قادة الأجهزة الأمنية يعارضون تشكيل الحرس الوطني
- محادثات المعارضة والائتلاف بديوان هرتسوغ مجرد تمثيلية والائتلاف الحكومي يلمح بمواصلة إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي
- للمرة الثالثة خلال أسبوع قصف مواقع عسكرية في سوريا وإسقاط طائرة مسيرة اخترقت الحدود الإسرائيلية
- إضراب عام بالمجتمع العربي احتجاجا على قتل الطبيب محمد العصبي من حورة النقب
- سوريا في طريقها إلى العودة إلى الجامعة العربية والسعودية ستساهم في إعمار سوريا
* "معاريف":
- ثمن الحرس الوطني لبن غفير
- المفتش العام للشرطة يعارض تشكيل الحرس الوطني
- بن غفير يهاجم المستشارة القانونية للحكومة لمعارضتها للحرس الوطني
- المطالبة بطرد الشرطي الخيال الذي اعتدى على متظاهرة بتل أبيب
- إلغاء إقالة وزير الأمن خوفا من أن يصبح معارضا لنتنياهو داخل الليكود
- قائد سلاح الطيران يحذر الطيارين الذين يرفضون الخدمة احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي
- الأزمة الدستورية: رئيس الشاباك يحذر من كارثة لأن هذه الفترة – أمنية معقدة
* "هآرتس":
- وجود الجيش في البلدات العربية يشكل خطرا على العلاقة مع المجتمع العربي
- افتتاحية الصحيفة: المطلوب تحقيق سريع وشفاف في قضية قتل الطبيب العصيبي
- بعد تشكيل الحرس الوطني: منح نتنياهو المتظاهرين سببا جديدا لمواصلة النضال ضده
- نتنياهو يعترف أن إسرائيل في أزمة تؤثر في الأمن والاقتصاد