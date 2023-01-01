رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على تأكيد الرئيس محمود عباس خلال دعوة الملك عبد الله الثاني للإفطار بحضور شخصيات مقدسية ورجال دين، على الدور الهام الذي يقوم به الملك في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأبرزت الصحف أيضا مصادقة حكومة الاحتلال رسميا على إقامة مليشيا "بن غفير" الخاصة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس: لن نألو جهدا في مواصلة مسيرتنا النضالية لإنهاء الاحتلال

- العاهل الأردني: معكم للأبد وستنتصرون على كل التحديات وواجب كل مسلم ردع التصعيد الإسرائيلي

- تشييع جثمان الشهيد الطبيب العصيبي في حورة وإضراب ووقفات احتجاجية بأراضي الـ48

- مستوطنون يعتدون على مواطنين في صوريف ويقتلعون أشتال زيتون بالخضر

- تدهور الوضع الصحي للأسيرين دقة والرفاعي والأسير عدنان يواصل إضرابه

- بدء السفر بنظام الـ24 ساعة عبر معبر الكرامة

- تسليم جثمان الشهيد سند سمامرة من الظاهرية اليوم

- "المركزي لأولياء الأمور" يجدد دعوته للمعلمين للعودة إلى مدارسهم

- حكومة الاحتلال تصادق رسميا على إقامة مليشيا "بن غفير" الخاصة

- الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بأحد الشعانين

- روتمان: حكومة نتنياهو ستسقط دون تمرير "الإصلاح القضائي" والتظاهرات بداية حرب دينية

*"الأيام":

- حكومة نتنياهو تقر إنشاء "الحرس القومي، لابيد: جيش من البلطجية ومليشيا لـ"بن غفير"

- الرئيس: سنواصل مسيرتنا النضالية على الصعد كافة لإنهاء الاحتلال

- الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بأحد الشعانين

- إضـراب فـلـسـطـيـنـي شـامـل فـي الـداخـل ووقفات احتجاجًا على إعدام طبيب النقب

- اعتصامات لموظفي "المالية" تطالب بتحسين وضعهم المعيشي

- المستوطنون يوسعون اعتداءاتهم ووقوع إصابات والاحتلال ينفذ عمليات هدم وإخطارات في الأغوار

- قـتيـلان وخـمـسـة جـرحـى في غارة إسرائيلية على سورية

- الاحتلال يخلي بالقوة المعتكفين من المسجد الأقصى

- استعادة جثمان الشهيد سند سمامرة اليوم

- السعودية تعتزم دعوة الأسد للمشاركة في القمة العربية

- جيش الاحتلال يدفع بكتيبتين للعمل على الحواجز خلال شهر رمضان

- حيفا: لائحة اتهام ضد 6 قاصرين عرب بزعم "الاعتداء على يهود"

- قتيل في أم افحم وثلاث إصابات برهط واللقية في جرائم إطلاق نار

*"القدس":

- تشييع جثمان الشهيد العصيبي في النقب

- الكنائس الغربية تحتفل بأحد الشعانين

- الرئيس يلبي دعوة الملك عبد الله الثاني للإفطار بحضور شخصيات مقدسية ورجال دين

- منظمات "الهيكل المزعوم" تجري تدريبات على "ذبح القرابين" قرب الأقصى

- إصابات وتدمير غرف زراعية باعتداءات للمستوطنين

- المصادقة على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير

- الجيش الإسرائيلي يدفع بكتيبتين للعمل على حاجزي "قلنديا" و"بيت لحم"