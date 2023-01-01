سلطة الاراضي تصادق على 117 رخصة بناء وضبط 10 اعتداءات خلال شهر اذار/مارس

رام الله / سما /

صادقت مكاتب سلطة الاراضي /املاك الدولة في المحافظات من خلال لجان املاك الدولة خلال الشهر الماضي على 117 رخصة بناء للمواطنين .

حيث صادق مكتب نابلس على 46 رخصة فيما صادق مكتب طولكرم على 28 ومكتب طوباس على 31 وفي محافظة اريحا تمت المصادقة على 12 رخصة ،وياتي هذا في اطار المتابعات اليومية لمكاتب سلطة الاراضي بهدف التسهيل على المواطنين .

من ناحية اخرى ضبطت مكاتب املاك الدولة في المحافظات 10 اعتداء على املاك الدولة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتها الى جهات الاختصاص لاخذ المقتضى القانوني بحق المعتدين وفق الاصول . يذكر انه تم ازالة 4 اعتداءات طواعية من المواطنين

كما وقامت طواقم ومفتشي املاك الدولة باجراء 71 كشف على اراضي الخزينة. وياتي ذلك في اطار المتابعات الدائمة لاملاك الدولة في كل المحافظات، للحفاظ على مخزون الدولة من الاراضي واستخدامها بالشكل الامثل للمنفعة العامة.