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نيويورك تايمز : إدارة بايدن وقعت عقدًا سريًا مع شركة تجسس إسرائيلية

الإثنين 03 أبريل 2023 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز : إدارة بايدن وقعت عقدًا سريًا مع شركة تجسس إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فجر الإثنين، أن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن، وقعت عقدًا سريًا مع الفرع الأميركي لشركة NSO الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، كما ورد في موقع واي نت العبري، فإن الشركة الإسرائيلية منحت الإدارة الأميركية الوصول إلى برامج تجسس يمكن أن تراقب سرًا الهواتف المحمولة دون علم أو موافقة أصحابها.

وأشارت إلى أنه تم توقيع العقد السري بعد حوالي 5 أيام فقط من إعلان إدارة بايدن أنها ستتخذ إجراءات ضد NSO، بعد استخدام أدوات القرصنة الخاصة بها للتجسس على العديد من الشخصيات في العالم.

وردًا على ذلك، قال مسؤولون في البيت الأبيض أنه لم يكونوا على علم بالعقد الموقع.

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