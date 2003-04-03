أسير من طولكرم يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

غزة / سما /

أفادت مـؤسـسـة مهـجـة الـقـدس للشـهـداء والأسـرى والجرحى، اليوم الإثنين 3 ابريل 2023، بأن الأسير المجاهد سعيد عبد الله سعيد البنا (43 عامًا)؛ من مخيم طولكرم بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضـحـت مـهـجـة الـقـدس، أن الأسير سعيد البنا يعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسرى في سجون الاحتلال؛ إذ أصيب بسرطان المثانة قبل عدة أعوام؛ وخضع لعملية استئصال ذلك الورم السرطاني في شهر نوفمبر عام 2014م؛ ومازال يعاني حتى اللحظة من آثار ذلك السرطان.

جدير بالذكر أن الأسير سعيد البنا ولد بتاريخ 19/09/1980م؛ وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 03/04/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال؛ ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.