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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين 03 أبريل 2023 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم  الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين، بعد أن أرغمت المعتكفين على مغادرة المسجد ليلاً وضيقت على دخول المصلين فجراً ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #القدس

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