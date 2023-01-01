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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالقدس

الإثنين 03 أبريل 2023 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالقدس



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، مجموعة من المواطنين في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الناشط مأمون عباسي بعد اقتحام منزله في حي رأس العامود.

فيما اعتقلت الناشطة آلاء الصوص من منزلها في بلدة بيت حنينا.

كما اعتقلت قوات أخرى، محمود أبو سبيتان، ونور أبو جمعة، ومحمد رائد، وجهاد الهدرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة هواتفهم الشخصية في بلدة الطور.

ويأتي هذا في ظل استمرار استهداف النشطاء المقدسيين في محاولة لمنع الرباط بالمسجد الأقصى وتغطية الأحداث هناك مع قرب "عيد الفصح" اليهودي.

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