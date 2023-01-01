احتياطات أمنية مكثفة في نيويورك استعدادا للتحقيق مع ترامب

وكالات

تشهد مدينة نيويورك الأمريكية، احتياطات أمنية مكثفة استعدادا للتحقيق مع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، في قضية إسكات ممثلة أفلام إباحية، تزمنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عام 2016.

وقال مكتب ترامب في بيان سابق، إن المرشح الرئاسي سيدلي ببيان عقب انتهاء التحقيقات معه من مقر إقامته في ولاية فلوريدا، يكشف فيه تفاصيل جديدة بشأن القضية، والتي يرى أنها سياسية بحتة.

وسيقف الرئيس الأمريكي حسب قناة العربية الـ 45 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يطلع على الاتهامات الموجهة إليه، التي رفضها مقدّمًا، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وكشف محامي الرئيس الأمريكي الأسبق جو تاكوبينا، أن ترامب يعتبر الاتهامات الموجهة ضده اضطهاد سياسي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 2024، مشددا على أنه مستعد للمعركة.

ووصف المحامي أن ما يحدث مع موكله، هو أبشع استخدام للسلطة في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن حملة المرشح مستمرة دون أي تأثير.