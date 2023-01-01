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أجواء حارة نسبياً اليوم

الإثنين 03 أبريل 2023 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء حارة نسبياً اليوم



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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