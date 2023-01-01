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تشييع الشهيد العصيبي في حورة بمشاركة جماهيريّة حاشدة

الأحد 02 أبريل 2023 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع الشهيد العصيبي في حورة بمشاركة جماهيريّة حاشدة



القدس المحتلة/سما/

شيّعت جماهير حاشدة، جثمان الشهيد الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا)، في بلدة حورة، مساء اليوم الأحد، ووري جثمانه الثرى في مقبرة "السقاطي" بالنقب.

ووصل جثمان الشهيد العصيبي إلى منزل عائتله في قرية حورة في النقب، بعد تحريره من معهد الطب العدلي (أبو كبير). وبعد ذلك بوقت وجيز انطلق موكب تشييعه.

 

وبالتزامن مع مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد العصيبي، انطلقت وقفات احتجاجية في المجتمع العربي؛ في مدينة أم الفحم، وسخنين، وبلدة مجد الكروم، وعند مفرق قرية البعينة نجيدات؛ تنديدا بجريمة إعدامه.

وتوجّه موكب التشييع من بلدة حورة إلى مقبرة "السقاطي" بالقرب من مفرق شوكت في النقب، وذلك بمشاركة حاشدة. كما انتظر الآلاف وصول جثمان الشهيد في المقبرة، وبالقرب منها.

وفور وصول جثمان الشهيد للمقبرة، أدّى الآلاف صلاة الجنازة عليه، ليُوارى الثرى بعيد ذلك.

ات الجنازة والدفن".

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