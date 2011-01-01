  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رويترز: السعودية ستوجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية

الأحد 02 أبريل 2023 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: السعودية ستوجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية



وكالات / سما/

أفادت وسائل إعلام بأن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لنقل دعوة رسمية للأسد لحضور القمة المقررة.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية أن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وأكدت الخارجية السعودية نهاية شهر مارس الماضي، بدء مباحثات مع الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012، وأغلقت البعثة الدبلوماسية في دمشق.

ودعت العديد من الدول العربية مؤخرا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حيث تم إنهاء عضويتها عام 2011 جراء الأزمة السورية والحرب الأهلية حينها.

يذكر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد التقى أمس الجمعة مع نظيره المصري سامح شكري في زيارة رسمية إلى القاهرة هي الأولى من 10 سنوات، وسط أنباء تناقلتها العديد من وسائل الإعلام الدولية عن لقاء محتمل بين الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي أواخر شهر أبريل الحالي.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

كاتبان أميركيان : إسرائيل في مكان لم تكن به من قبل

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخرج المعتكفين منه

"لوموند": "الدولة العلمانية" في شوارع "إسرائيل" ضد تحالف نتنياهو

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانًا جديدًا على سوريا

تجدد الاحتجاجات ضد اضعاف الجهاز القضائي وأكثر من 170 ألف متظاهر بتل أبيب

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس 2023

WeLoj

حركة الجهاد الإسلامي تستنكر استضافة ضباط صهاينة في إفطار بالخليل

نتنياهو يشيد بإعدام الشهيد العصيبي ويهدد الفصائل الفلسطينية وحزب الله

اليوم : تدريبات على ذبح "القرابين" في الأقصى

مجدو

هارتس : الحرس الثوري الإيراني قد يكون ضالعا بتفجير مجدو ونتنياهو يلمح الى ذلك ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم