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230 معتقلا و70 قرار إبعاد عن الأقصى والقدس بآذار

الأحد 02 أبريل 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
230 معتقلا و70 قرار إبعاد عن الأقصى والقدس بآذار



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 230 مقدسيا، وأصدرت 70 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، خلال آذار/ مارس الماضي.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، في تقريره الشهري، اليوم الأحد، أن الاعتقالات شملت 3 أطفال أقل من 12 عاما، و58 فتى، و8 نساء.

وبين أن أكثر من 80 حالة اعتقال تمت من المسجد الأقصى، وطرقاته، وشوارع القدس، إضافة الى اعتقالات من حي الشيخ جراح.

وأشار المركز إلى أنه رصد إصدار 70 قرار إبعاد خلال آذار الماضي، وشملت الإبعاد عن القدس القديمة، والأقصى، ومكان السكن، وشوارع القدس، وحي الشيخ جراح، ومنع دخول الضفة الغربية.

وبين أن سلطات الاحتلال أصدرت 30 قرار إبعاد عن البلدة القديمة "تشمل كامل البلدة القديمة والطرقات المؤدية لها والأقصى، و25 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، مبينا أن من بين المبعدين 13 سيدة، و12 فتى.

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