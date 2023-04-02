توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الصفا ووزارة الأوقاف

وقّع مصرف الصفا "الإسلامي" ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم، مذكرة تفاهم لتقديم برنامج تمويل خاص بالأفراد الرابحين بقرعة الحج لعام 2023، وذلك في إطار خطط المصرف تقديم خدمات جديدة ونوعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتغطي احتياجات الجمهور المتنوعة بما فيها المتعلقة بأداء الشعائر الدينية وفريضة الحج بالتحديد.

وقال مدير عام مصرف الصفا نضال البرغوثي "سعيدين بهذه الاتفاقية وهي بمثابة خطوة جديدة في مجال خدمات التمويل التي يقدمها المصرف، بالأخص في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها شعبنا والتي تؤول حول عدم تمكن بعض الأفراد الذين يحالفهم الحظ في قرعة الحج من توفير كامل الرسوم والتكاليف الخاصة بأداء الفريضة، وبالتالي وجود طلب وحاجة لهذا النوع من التمويل هو السبب لبحثنا وعملنا الدؤوب للخروج بخدمة نوعية هي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي الإسلامي إضافة إلى باقة من المتجات والخدمات المصرفية النوعية التي يمتاز مصرف الصفا بها بشكل حصري في هذه الإتفاقية وحرصنا على انضمام هذا البرنامج إلى برامج التمويل التي يقدمها المصرف"

وفي هذا السياق أضاف مدير عام المصرف " البرغوثي " أن مصرف الصفا أطلق برنامج توفير هو الأكبر من حيث فرص الربح، وعدد الجوائز وقيمها، وأعلن عن جائزة بومية وهي رحلة عمره خلال أيام الشهر الفضيل ورابحين بمبلغ 125,000 شيكل في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

وأضاف البرغوثي أن مصرف الصفا هو المصرف الأول الذي يقدم برنامج تمويل لخدمات الحج على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وبرامج التمويل وفق أحكام وشروط عقد الاجارة الموصوف بالذمة لخدمات ومنافع الحج المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

بدوره، ثمّن وزير الأوقاف سماحة الشيخ حاتم البكري دور مصرف الصفا في تلبية احتياجات الجمهور الفلسطيني من خلال برنامج تمويل يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بدورها بتحديد السعر الذي يحتاجه الحجاج لإتمام فريضة الحج من حيث وصف وسيلة النقل وتفاصيل السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الالتزام بتأمين الإرشاد وخدمات الطوافة من قبل جهات رسمية معتمدة في مشاعر الحج، وأكد على حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات والوسائل لحجاج فلسطين ليكون موسم الحج هذا العام ناجح وآمن.

وسيقوم المصرف بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج ومزاياه وآلية الاشتراك فيه قريباً، بحيث يستطيع الحجاج الذين يحالفهم الحظ في القرعة بالإشتراك فيه والحصول على مزايا التمويل بوقت مناسب قبل موسم الحج.