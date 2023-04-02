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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 02 أبريل 2023 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد:

"يديعوت أحرونوت"

- للأسبوع الـ 13 للمظاهرات والاحتجاجات لم تتوقف

- أكثر من 225 ألف متظاهر في أنحاء المناطق كافة

- خط "كهانا يعيش" على جدران تل أبيب

- اعتداءات على المتظاهرين من الشرطة 

- الضغط على غالانت للاعتذار من نتنياهو ليبقى بوزارة الأمن

- شمعون شيفر يكتب: كذب الأرجاء- نتنياهو وشركاؤه طلبوا ترخيصا لقتل سلطة القضاء وارجاء القوانين ليستعد للجولة القادمة

- إصابة ثلاثة جنود بعملية دعس بالقرب من بيت أمر وأحدهم بوضع صعب وتصفية منفذ العملية

- عملية البلدة القديمة: طبيب من حورة خطف مسدسا من شرطي وأطلق الرصاص، لكن تم قتله بأكثر من عشر رصاصات

- أفراد عائلة الدكتور محمد خالد العصيبي يكذبون رواية الشرطة ويطالبون بنشر صور من كاميرات المراقبة

- الصحيفة تنشر صور لكاميرات المراقبة في المنطقة التي قتل فيها الدكتور، لكن الشرطة تدعي أنه لا توجد كاميرات مراقبة

- وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تحقق بالقضية

"معاريف"

- تشاؤم الائتلاف الحكومي من نجاح المفاوضات مع المعارضة

- الشرطة تعتدي على المتظاهرين في تل أبيب وترشهم بالمياه

- اليمين المؤيد لنتنياهو يستعد لمظاهرة مليونية دعما لإضعاف الجهاز القضائي

- عائلات الجنود القتلى تطالب السياسيين بعدم المشاركة في ذكرى قتل أولادهم

- اليوم اضراب عام بالمجتمع العربي احتجاجا على قتل الدكتور العصيبي

- إقرار قوانين كثيرة للحفاظ على الائتلاف لكن لم يسن ولا قانون واحد لمكافحة غلاء المعيشة

- حرب عالمية بين منظمات الاجرام اليهودية والعربية في تل ابيب بعد استيلاء العرب على منطقة تل ابيب، ورؤساء منظمات الاجرام اليهود يتوحدون ضد العرب

"هآرتس "

- وزير الأمن ما زال معلقا بالهواء وإسرائيل من دون وزير للأمن

- نتنياهو يرفض الجلوس مع غالانت الذي لا يتمتع بالصلاحيات وستجد إسرائيل نفسها لا تستطيع الرد على التهديدات

- المظاهرات لن تتوقف 

- شرطة حيفا تمنع شبانا من الدخول الى المظاهرة وهم يحملون علم فلسطين وتعتقل واحدا منهم

- افتتاحية الصحيفة: الشاباك قال إن وجود 971 اسيرا إداريا فلسطينيا يعد رقما قياسيا منذ 20 عاما

#الصحف الإسرائيلية

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