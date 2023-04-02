فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد:
"يديعوت أحرونوت"
- للأسبوع الـ 13 للمظاهرات والاحتجاجات لم تتوقف
- أكثر من 225 ألف متظاهر في أنحاء المناطق كافة
- خط "كهانا يعيش" على جدران تل أبيب
- اعتداءات على المتظاهرين من الشرطة
- الضغط على غالانت للاعتذار من نتنياهو ليبقى بوزارة الأمن
- شمعون شيفر يكتب: كذب الأرجاء- نتنياهو وشركاؤه طلبوا ترخيصا لقتل سلطة القضاء وارجاء القوانين ليستعد للجولة القادمة
- إصابة ثلاثة جنود بعملية دعس بالقرب من بيت أمر وأحدهم بوضع صعب وتصفية منفذ العملية
- عملية البلدة القديمة: طبيب من حورة خطف مسدسا من شرطي وأطلق الرصاص، لكن تم قتله بأكثر من عشر رصاصات
- أفراد عائلة الدكتور محمد خالد العصيبي يكذبون رواية الشرطة ويطالبون بنشر صور من كاميرات المراقبة
- الصحيفة تنشر صور لكاميرات المراقبة في المنطقة التي قتل فيها الدكتور، لكن الشرطة تدعي أنه لا توجد كاميرات مراقبة
- وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تحقق بالقضية
"معاريف"
- تشاؤم الائتلاف الحكومي من نجاح المفاوضات مع المعارضة
- الشرطة تعتدي على المتظاهرين في تل أبيب وترشهم بالمياه
- اليمين المؤيد لنتنياهو يستعد لمظاهرة مليونية دعما لإضعاف الجهاز القضائي
- عائلات الجنود القتلى تطالب السياسيين بعدم المشاركة في ذكرى قتل أولادهم
- اليوم اضراب عام بالمجتمع العربي احتجاجا على قتل الدكتور العصيبي
- إقرار قوانين كثيرة للحفاظ على الائتلاف لكن لم يسن ولا قانون واحد لمكافحة غلاء المعيشة
- حرب عالمية بين منظمات الاجرام اليهودية والعربية في تل ابيب بعد استيلاء العرب على منطقة تل ابيب، ورؤساء منظمات الاجرام اليهود يتوحدون ضد العرب
"هآرتس "
- وزير الأمن ما زال معلقا بالهواء وإسرائيل من دون وزير للأمن
- نتنياهو يرفض الجلوس مع غالانت الذي لا يتمتع بالصلاحيات وستجد إسرائيل نفسها لا تستطيع الرد على التهديدات
- المظاهرات لن تتوقف
- شرطة حيفا تمنع شبانا من الدخول الى المظاهرة وهم يحملون علم فلسطين وتعتقل واحدا منهم
- افتتاحية الصحيفة: الشاباك قال إن وجود 971 اسيرا إداريا فلسطينيا يعد رقما قياسيا منذ 20 عاما