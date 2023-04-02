غادة عبد الرازق: أخضع للعلاج النفسي منذ 20 عاماً

وكالات / سما /

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن خضوعها لمتابعة دورية لدى طبيب أمراض نفسية منذ 20 عاماً؛ بسبب الضغوطات التي تتعرض لها، وأكدت صعوبة المواظبة على صيام رمضان في أيام التصوير، خاصة أنها تقضي في الأستوديو ساعات طويلة، وتحتاج لتناول العلاج في أوقات منتظمة.

وقالت غادة، في حوارها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، إنها تظهر بثلاث شخصيات مختلفة في مسلسل "تلت التلاتة"، الأمر الذي أثر على نفسيتها، مؤكدة أن لديها طبيباً نفسياً خاصاً منذ 20 عاماً، وهناك تواصل دائم معه؛ للتخلص من الضغوطات التي تتعرض لها.

وبسؤالها عن خلافاتها مع الفنان أحمد زاهر، أكدت أنه لا توجد أي مشاكل معه، ولم يكن هناك أي خلافات معه في الوقت الحالي أو في الفترات الماضية، ولا تعلم سبب تصريحاته ضدها، رغم العلاقة الطيبة التي كانت تربطهما.

تابعت: "ليلى أحمد زاهر كانت مرشحة للدور في مسلسل (تلت التلاتة)، وحتى رغم الخلافات مع أحمد زاهر، ليلى ستكون الفتاة المرشحة للدور، فأنا لا أربط خلافاتي الشخصية مع النجوم بأشخاص آخرين، لذا علاقاتي مع ليلى أحمد زاهر علاقة ممتازة، ولم يتم استبعادها من مسلسل (تلت التلاتة)".

وأكدت غادة عبد الرازق أن المشاركة في الدراما الرمضانية ليست عادة، بل ما يحكمها هو وجود العمل المناسب، وأضافت أنها تبحث أولاً عن العمل الجيد، وليس التواجد الرمضاني في حد ذاته، قائلة: "لو ربنا كرمني بحاجة كويسة بنزل شغل في رمضان، ومفيش حاجة اسمها عمود من أعمدة رمضان، ومينفعش أنزل كعبء على الناس، ليه أعمل في نفسي كدا؟".

وحول طريقة التوفيق بين مواعيد التصوير وصيام شهر رمضان، قالت غادة عبد الرازق: "لما بيكون عندي تصوير في رمضان مبصومش، لأني مبقدرش، وكمان بسبب الأدوية ومناعتي الضعيفة، والشغل ممكن يستمر يوم متواصل، لذلك لما مبيكونش عندي تصوير بصوم عادي زي كل الناس".

تابعت: "بحاول لما برجع بيتي 4 ونصف الصبح أتفرج على التلفزيون، وزمان كنت بحب أتفرج على فوزاير نيللي وشريهان، ودول من أسباب حبي للشهرة في التمثيل، مش أمثل بس، وبحب أقلد نيللي وشريهان".